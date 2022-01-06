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VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

06.01.2022 18:06

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin bir ev ve araçta yaptığı aramada 200 av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin bir ev ve araçta yaptığı aramada 200 av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ev ile bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramalarda, 200 av tüfeği ve 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ
VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Av Tüfeği, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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