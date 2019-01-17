Son Dakika Haberleri: Van'da 2018 Yılında Kafes Avcılığı Yapan 47 Kişi 198 Bin 529 Lira Para Cezası Kesildi

Van'da 2018 Yılında Kafes Avcılığı Yapan 47 Kişi 198 Bin 529 Lira Para Cezası Kesildi

38 dakika önce

Van'da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında kafes avcılığı yapan 47 kişiden 198 bin 529 lira para cezası ile tazminat talep edildi.

Van'da 2018 Yılında Kafes Avcılığı Yapan 47 Kişi 198 Bin 529 Lira Para Cezası Kesildi, System.String[]
Van'da Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında kafes avcılığı yapan 47 kişiden 198 bin 529 lira para cezası ile tazminat talep edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından; 2018 yılı içerisinde Kafes Avcılığı yaptığı tespit edilen 47 kişiye toplam 71 bin 734 TL İdari para cezası verilirken, toplam 126 bin 795 TL tazminat talep edildi. 100'den fazla kafese ve tuzaklama malzemesine el konularak imha edilirken, ele geçirilen 238 Keklik rehabilitasyonlarının ardından tekrar yaşam alanlarına salındı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarda her zaman Doğa Koruma ve Milli Parkların yanında yer alan jandarma personeline ve özverili çalışmalarından ötürü tüm il şube müdürlüğü personeline tekrar teşekkür ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, 3. Sayfa
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