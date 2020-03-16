Van'da 2019 yılı yem bitkileri destekleme ödemeleri yapıldı - Son Dakika

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte 2019 yılı yem bitkileri destekleme ödemelerinin yapıldığını duyurdu.



Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tTarımsal ve hayvansal üretimin gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin büyük önem arz ettiği belirtilerek, "Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticileri desteklemektedir. Bakanlığımızın verdiği tarımsal desteklerden birisi de yem bitkileri üretimi desteklemeleridir. İlimizde üretim alanı ve destekleme miktarı göz önüne alındığında yem bitkileri üretimi en başta gelen faaliyetlerinden biridir. Hayvancılığın gelişmesinde önemli bir yer tutan kaliteli kaba yem üretilmesine yönelik çalışmalar büyük bir titizlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda il/ilçe müdürlüklerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımız üreticilerimizle her türlü yayım, tanıtım, duyuru ve koordinasyonu sağlayarak ilimizde yem bitkileri üretim miktarının arttırılmasına çalışılmaktadır. Van'da her yıl yaklaşık olarak 1 milyon dekar alanda 750 bin ton/yıl kaba yem bitkisi üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimiz yaklaşık olarak 187 bin büyükbaş ve 2 milyon 700 binden fazla küçükbaş hayvan sayısı ile Türkiye'de hayvancılık yapılan illerin başında gelmektedir. İlimizin barındırdığı hayvan sayısının yem ihtiyacının karşılanması büyük önem arz etmektedir. Özelikle de kaba yem ihtiyacının karşılanması yetiştiricilik açısından hayati öneme sahiptir. Hayvancılık giderlerinin yüzde 70-80 civarının yem giderlerinin olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yem bitkileri üretiminin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ilimizin ekolojik durumu ile iklimsel verileri göz önüne alındığında yem bitkileri üretiminin bölgemiz ve ilimizin tarımsal üretim ve hayvancılığının gelişmesi açısından son derece önemli olduğu görülmektedir. İlimizde 2019 yılı üretim sezonunda yem bitkileri desteklemeleri kapsamında 827 üreticimize 280 bin dekar alanda ekilen yem bitkileri için yaklaşık 22 milyon 220 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Destekleme paralarını henüz almamış olan çiftçilerimiz, Ziraat Bankasının ilgili şubesinden destekleme tutarlarını alabilmektedirler" denildi. - VAN