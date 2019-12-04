Son Dakika Haberleri: Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

VAN'da, 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde düzenlenen 6 ayrı operasyonda 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ele geçirildi.

Van'da 2019 yılındaki 6 operasyonda 800 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

VAN'da, 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde düzenlenen 6 ayrı operasyonda 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde ekiplerin farklı tarihlerde düzenlediği 6 ayrı operasyonda 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, uyuşturucu ticaretine karıştıkları tespit edilen 28 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Narkotik polisi, şüphelilerin yakalanması için Van, İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında 155 bin 750 lira para, 12 bin 500 dolar, 31 bin İran tümeni, 47 fişek, 1 av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği, 2 kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:08 Kaynak: DHA
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