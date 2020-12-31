Van'da 2020'de 36 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu - Son Dakika

Van'da 2020'de 36 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

31.12.2020 19:35
Van'da 2020'de 36 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 36 teröristin ikna edilerek teslim olmasının sağlandığını bildirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yıl jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 36 teröristin ikna edilerek teslim olmasının sağlandığını bildirdi.

Valilik toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Bilmez, 2020'de kentte güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar, asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

2020'de birçok olumsuzluğun yaşandığını, 4 ve 5 Şubat'ta Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Bilmez, son 30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 23 Mart'taki depremin kentte de hissedildiğini, Başkale ilçesinde 10 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini belirten Bilmez, depremin hemen ardından başlatılan çalışmalarla vatandaşların yaralarının kısa sürede sarıldığını söyledi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 27 Haziran'da Van Gölü'nde battığını hatırlatan Bilmez, hem göl yüzeyinde hem de derinliklerinde sürdürülen çalışmalarda 61 cesede ulaşıldığını ifade etti.

Tekne faciasıyla ilgili 12 sanık hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini belirten Bilmez, 15 Temmuz'da da görevden dönen Emniyet Teşkilatı'na ait uçağın düşmesi sonucu 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu anımsattı.

"622 aileyle ikna görüşmeleri devam ediyor"

Emniyet ve jandarma birimlerinin terör örgütü PKK ile mücadelede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Bilmez, "Terörle mücadele operasyonları ciddi anlamda devam etti. 2020'de 244 operasyon yapıldı. 22 terörist etkisiz hale getirildi, 9 terörist sağ yakalandı. Ailelerinin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarıyla 36 terörist teslim oldu. Şu an 622 aileyle çocuklarının geri dönmesi için ikna çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma birimlerimiz uyuşturucuyla mücadelede gece gündüz demeden çalıştı. Bu sene narkotik olayları kapsamında 1299 olay yaşandı. 1735 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 342'si tutuklandı. İlimizde bu sene 5 ton 622 kilo eroin, 738 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 ton 281 kilo esrar ve 254 kilogram afyon sakızı, 1 milyon 560 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Sigara kaçakçılığı geçen yıllara göre azalsa da hala ciddi anlamda devam ediyor. 2 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi."

Bu yıl yakalanan 93 bin 615 düzensiz göçmenle ilgili 580 organizatör hakkında işlem yapıldığını belirten Bilmez, 227 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede de kentte başarılı çalışmalara imza atıldığına dikkati çeken Bilmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekiplerimiz salgınla mücadelede 36 milyon 771 bin idari para cezası uyguladı. 7 milyon maske dağıttık. Kentimiz şu anda salgınla ilgili en iyi kentlerden biri. Hastanenin normal servisinde 96, yoğun bakımda 18 ve entübe olan 15 hastamız var. Bugüne kadar 220 bin civarında test yaptık. 10 mobil filyasyon ekibi görev yapıyor."

Emin Bilmez, Jandarma, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 2020'de 36 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu - Son Dakika


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