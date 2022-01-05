Van'da çiftçiye 206,4 milyon liralık destek ödemesi yapıldı - Son Dakika

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçiye 2021'de 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçiye her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Geçen yıl 88 bin 236 çiftçiye tarımsal destekleme ödemesinin yapıldığını ifade eden Görentaş, şunları kaydetti:

"Mazot, gübre, yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohum, fidan ve hububata 82 milyon lira, anaç koyun-keçi, buzağı, sürü büyütme ve yenileme, besilik sığır, süt ve arıcılığa 83 milyon lira, kuraklığa 31 milyon lira, kırsal kalkınma desteklerine 6 milyon lira, su ürünleri ve tarımsal danışmanlığa 4 milyon lira olmak üzere toplam da 206,4 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Geçen yıla göre destek ödemesi yüzde 24 arttırıldı. Desteklerin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."