Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
17.11.2020 11:30
VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde araçta ve Başkale ilçesi kırsalında dere yatağında yapılan aramalarda, 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.
VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde araçta ve Başkale ilçesi kırsalında dere yatağında yapılan aramalarda, 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez İpekyolu ilçesinde narkotik köpeği 'Oskar' ile araçta ve Başkale ilçesi kırsalında ise dere yatağında arama yapıldı. Aramalarada 205 kilo 840 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili B.P.'nin gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.
Son Dakika Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan bir virüs tespit edildi Gram altının fiyatı 469 liradan işlem görüyor Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist, yakalanmasaydı bombaları İstanbul'a götürecekti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor