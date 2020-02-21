Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

14 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Saray ilçesinde 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Saray ilçesinde 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Saray ilçesi Bakışık Mahallesi'ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair bilgi alınması üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Bunun üzerine Bakışık Mahallesi Karataş Deresi'nde kaçak sigaranın getirileceği değerlendirilen sınır güzergahında yapılan operasyonda, toplam 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - VAN

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İran'da koronavirüs ölümlerinin ardından Van Kapıköy Sınır Kapısı'nda hazırlıklar yapıldı
500 bin dolarlık 'saray saati' görücüye çıktı AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum

Son Dakika Haberleri
09:37 Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamile olduğu ortaya çıktı
08:09 Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor
07:50 İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 10:14:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]