Van'da 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Saray ilçesinde 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Saray ilçesi Bakışık Mahallesi'ne İran üzerinden kaçak sigara getirileceğine dair bilgi alınması üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Bunun üzerine Bakışık Mahallesi Karataş Deresi'nde kaçak sigaranın getirileceği değerlendirilen sınır güzergahında yapılan operasyonda, toplam 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - VAN