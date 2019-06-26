Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
5 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:54 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde, 21 Bangladeş
uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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