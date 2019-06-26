Son Dakika Haberleri: Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

5 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında ilerleyen grubu durdurdu.

Kontrollerde, 21 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:54 Kaynak: AA
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