21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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21 düzensiz göçmen yakalandı

14.05.2022 17:58

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve özel harekat polisleri, ihbar üzerine ilçenin Hafiziye Mahallesi'nde tek katlı eve operasyon düzenlendi

Evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında bir kadın ve bir çocuğun da olduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Organizatör olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı
21 düzensiz göçmen yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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