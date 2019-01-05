Van'da 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi
8 dakika önce
Van merkez Edremit ilçesine hafif ticari kamyonete yapılan aramada 21 kilo gram eroin ele geçirildi.
Van
merkez Edremit ilçesine hafif ticari kamyonete yapılan aramada 21 kilo gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonete arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın doğal boşluklarına zulalanmış 40 paket halinde toplam 21 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli
şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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