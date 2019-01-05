Van'da 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'da 21 kilo eroin ele geçirildiVAN - Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonette yapılan aramada 21 kilo gram eroin ele geçirildi.
Van
'da 21 kilo eroin ele geçirildi
VAN - Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonette yapılan aramada 21 kilo gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonete arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın doğal boşluklarına zulalanmış 40 paket halinde toplam 21 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı
14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Aldı
CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu
Yemekteyiz Sunucusu Onur Büyüktopçu'dan Cinsel Taciz İtirafı!