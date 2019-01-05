Son Dakika Haberleri: Van'da 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi

48 dakika önce

Van'da 21 kilo eroin ele geçirildiVan'ın Edremit İlçesi'nde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'da 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da 21 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit İlçesi'nde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi'nin Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte arama yapan ekipler, aracın doğal boşluklarına gizlenmiş 40 paket halinde 21 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:36 Kaynak: DHA

Edremit, Van, Güncel
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