Son Dakika Haberleri: Van'da 217 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 217 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

27 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 217 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 217 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 217 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 18, Çatak'ta 65, Gevaş'ta 5 ve Gürpınar'da 55 olmak üzere toplam 217 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Gürpınar, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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