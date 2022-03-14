Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

14.03.2022 08:21
Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 22 kilo 626 gram esrar, 1,27 gram eroin, 438,99 gram metamfetamin, 49 gram afyon sakızı, 4 adet ecstasy, 2 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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