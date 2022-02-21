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Van'da 22 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da 22 kişi tutuklandı

21.02.2022 09:16
Van'da 22 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 22 kişi tutuklandı.

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 22 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında 'hırsızlık' yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 36 yıl hapis cezası almış ve çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalanmış ve 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 4 adet büyük tüp ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet kaleşnikof, 1 adet kaleşnikof şarjörü, 30 adet kaleşnikof mermisi, 2 adet silah, 1 adet şarjör, 10 adet mermi ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 22 kişi tutuklandı
Van'da 22 kişi tutuklandı
Van'da 22 kişi tutuklandı
Van'da 22 kişi tutuklandı

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Hırsızlık, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 22 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 22 kişi tutuklandı - Son Dakika
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