Son Dakika Haberleri: Van'da 220 bin lale, sümbül ve nergis soğanı dikildi
Son Dakika Güncel Van'da 220 bin lale, sümbül ve nergis soğanı dikildi - Son Dakika

Van'da 220 bin lale, sümbül ve nergis soğanı dikildi

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi bahar aylarında park, bahçe ve caddeleri renklendirecek olan lale, sümbül ve nergis soğanlarının dikimini tamamladı.

Van'da 220 bin lale, sümbül ve nergis soğanı dikildi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi bahar aylarında park, bahçe ve caddeleri renklendirecek olan lale, sümbül ve nergis soğanlarının dikimini tamamladı.


Peyzaj çalışmalarıyla kentin çehresini değiştiren Van Büyükşehir Belediyesi, renkli bir şehir için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kentin işlek caddeleri, park, bahçe ve kavşaklara 200 bin lale, 10 bin sümbül, 5 bin nergis ve 5 bin üzüm sümbülü soğanı dikti. Bahar ayı ile birlikte yeşerip çiçek açacak olan lale, sümbül ve nergisler, kente ayrı bir güzellik katacak.


Van Büyükşehir Belediyesi olarak park, bahçe ve peyzaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet


Kaptanoğlu, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz


Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla 3 aylık bir sürede kent genelinde yaklaşık 20 bin fidan, 15 bin çalı grubu dikimi yaptık. Ayrıca doğalgazlı seralarımızda 2 bin gül, 600 bin çiçek üretimi gerçekleştirdik. Şu anda ise kentin en güzel noktalarını lale, sümbül ve nergislerle buluşturmak için çalışmalara başladık. Bu çalışmalarla kentimizi daha güzel bir görüntüye kavuşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız mevsim şartları da göz önüne alınarak devam edecek" dedi. - VAN

Bahçe, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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