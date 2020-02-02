Van'da 221 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 221 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 221 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

7 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 221 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 221 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 221 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 65, Başkale'de 24, Çatak'ta 50, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 77, İpekyolu'nda 1 ve Saray ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 332 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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