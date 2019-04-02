Son Dakika Haberleri: Van'da 222 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Van'da 222 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

14 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da 222 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Horhor 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, ikamet sahibi H.K. hakkında ise işlem yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:26 Kaynak: İHA

Polis, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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