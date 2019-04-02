Van'da 222 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
14 dakika önce
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Van
'ın İpekyolu
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle
Horhor 1. Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 222 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, ikamet sahibi H.K. hakkında ise işlem yapıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:26 Kaynak: İHA
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