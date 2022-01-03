Üye Girişi
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil - Son Dakika

Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil

03.01.2022 10:35
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar ilçelerinde okullar 1 gün için tatil edildi. Erciş ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen ve ilçe dışında kalan mahallelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

77 MAHALLE, 147 MEZRA YOLU KAPALIÖte yandan Başkale'ye bağlı 3 mahalle 4 mezra, Bahçesaray'da 23 mezra, Çaldıran'da 3 mahalle, Çatak'ta 27 mahalle 88 mezra, Edremit'te 1 mahalle, Erciş'te 2 mahalle, Gevaş'ta 1 mahalle 4 mezra, Gürpınar'da 15 mahalle 18 mezra, İpekyolu'nda 2 mahalle, Muradiye'de 18 mahalle 6 mezra ve Tuşba'da da 5 mahalle 4 mezra olmak üzere; 77 mahalle ile 147 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için faaliyetlerini sürdürürken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı.

Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil
YORUMLAR
500

Bahçesaray, okullar, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil - Son Dakika


İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada         
10:38
Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!         
10:16
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21

Son Dakika Haberleri
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışmaya kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medya da gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
10:06 Hamileler dikkat! Plastiğe maruz kalmanın etkisi araştırıldı: Ömür boyu süren sonuçları olabilir
10:02 Son Dakika! TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı! Son 19 yılın zirvesi!
09:58 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 10:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement