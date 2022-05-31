Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi

31.05.2022 16:04
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "1-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van ili bölgesinde meydana gelen 31 olaya müdahale edilmiştir. Yapılan operasyonlarda; 166 kilogram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 54 kilogram esrar ve 1 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bu olaya karışan 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Kaynak: İHA

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