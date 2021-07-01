Van'da 23 bin 720 adet sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 bin 720 adet sentetik hap ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; S.S. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada bin 587 tablet 15 bin 870, M.S. isimli şahıs üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise bornozlar içerisine zulalanmış şekilde 80 tablet 7 bin 850 adet olmak üzere toplamda bin 667 tablet 23 bin 720 adet sentetik hap maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak S.S. ve M.S. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN