Van'da 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 23 paket halinde 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, "Uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.