Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik - Son Dakika

Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik

23.04.2021 13:53
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik, System.String[]

VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katılan öğrenciler, pandemi öncesi bayramları özlediklerini söyledi.

VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katılan öğrenciler, pandemi öncesi bayramları özlediklerini söyledi.

Van'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik önünde tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kurum amirleri ve çok az sayıda öğrenci katıldı. Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasının ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından, Vali Bilmez ve protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, bayramlarını kutladı.Törene katılan öğrencilerden biri, pandemi nedeniyle 2 yıldır kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok özlediklerini belirterek, "Pandemi öncesi 23 Nisan bayramı çok coşkulu kutlanıyordu. İki yıldır pandemi nedeniyle bayramımızı kutlayamıyoruz. Çok üzgünüz. İnşallah bir an önce bu hastalık biter de çok özlediğimiz bayramımızı kutlamayı umut ediyoruz. Evde olan bütün arkadaşlarımızın 23 Nisan bayramlarını kutluyoruz" diye konuştu.


Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik
Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Pandemi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 23 Nisan'ı kutlayan öğrenciler: Eski bayramları özledik - Son Dakika


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