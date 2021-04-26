Van'da '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı - Son Dakika

VAN'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kent Meydanı'ndaki açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dijital Gösterim Merkezi'nde; 360 derece görsel deneyim alanı, dijital gösterim yapılan tünel, görme engelliler için sarı bant yolu, işitme engelliler için ise işaret diliyle anlatılan alanlar yer aldı.