Van'da 23 şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika

Van'da değişik suçlardan yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde, "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 18-24 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 73 yıl hapis ve 7 bin TL para cezası bulunan 34 şahıs yakalanmış ve 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 160 bin TL değerinde 5 adet çek, 1 adet cep telefonu, çeşitli ziynet eşyaları ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, adli makamlarca 4 şahıs tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet muşta ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek ele geçirilmiştir. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahıs yakalanmış, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN