Son Dakika Haberleri: Van'da 237 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

Van'da 237 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 237 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 73, Başkale'de 3, Çaldıran'da 11, Çatak'ta 120, Gevaş'ta 5, Gürpınar'da 8 ve Muradiye ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 237 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da eksi 2, Bitlis'te eksi 3, Muş'ta eksi 1 ve Hakkari'de ise eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te 0, Muş'ta 2 ve Hakkari'de ise 2 derece olarak beklenmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:37 Kaynak: İHA

Bitlis, Hakkari, Kar, Van, Güncel
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