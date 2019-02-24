Son Dakika Haberleri: Van'da 24 Adet Kaçak İran Halısı Ele Geçirildi

Van'da 24 Adet Kaçak İran Halısı Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesinde 24 adet kaçak İran halısı ele geçirdi.

Van'da 24 Adet Kaçak İran Halısı Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesinde 24 adet kaçak İran halısı ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir firmaya ait kargo firmasında İran halısı sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine, Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte ilçenin Ünseli Mahallesi'nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 24 adet kaçak İran halısı ele geçirilirken, olayla ilgili gerekli adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:17 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, İran, 3. Sayfa
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