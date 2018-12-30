Son Dakika Haberleri: Van'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

2 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye Alparslan ve Erciş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak uygulamada 24 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:23 Kaynak: AA

Erciş, Jandarma, Muradiye, Van, Güncel
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