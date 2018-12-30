Van'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
2 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye Alparslan ve Erciş
Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak uygulamada 24 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:23 Kaynak: AA
Kardan Canavar" İlgi Odağı Oldu
Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti
Hareket Eden Vapurdan Denize Düşen Yaşlı Kadınının Kurtarılma Anı Kameraya Yansıdı