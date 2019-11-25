Son Dakika Haberleri: Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika

Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

6 saat önce

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürekli eğitim merkezinde görevli öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Van'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, System.String[]

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürekli eğitim merkezinde görevli öğretmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.


Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıya İpekyolu Sürekli Eğitim Merkezi ile Erçek Sürekli Eğitim Merkezinde görev yapan yönetici ve öğretmenler katıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kahvaltıda bulunan öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Bu kadar öğrenci arasından bir tanesinin bile hayatını değiştirmeye sebep olmanız her şeye değer. Öğrenciler hayata sizlerin sayesinde umutla bakıyorlar. Sadece eğitim öğretim hususunda değil; geleceğe faydalı bireyler, aileler, çocuklarına faydalı anne babalar yetiştirmek sizlerin sayesinde gerçekleşecektir" dedi.


Öğretmenlerin çok kıymetli varlıklar olduğuna değinen Aslan, "Sizler de kıymetinizin farkında olun. Çocuklara ve gençlere model olma konusunda en üst düzeyde performans göstermenizi bekliyoruz. Öğretmenler, öğrencilerine hayatları boyunca model aldıkları birçok insandan daha da örnek olma vasfındadır ve onların sözleri kanun niteliğindedir" diye konuştu.


Kahvaltıya katılan öğretmen ve yöneticilere karanfil ile çeşitli hediyeler veren Sinan Aslan, eğitim öğretim hayatında öğretmenlere başarılar diledi.


Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - VAN

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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