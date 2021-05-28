Van'da 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Yapılan çalışmalar kapsamında 22 parça halinde toplam 11 kilo 300 gram eroin maddesi ve 14 parça halinde toplam 13 kilo 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve B.K. isimli şahıslar 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Son Dakika

Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı

Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım

Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor