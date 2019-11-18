Son Dakika Haberleri: Van'da 24 projeyle tarım ve hayvancılık desteklenecek
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Van'da 24 projeyle tarım ve hayvancılık desteklenecek

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle gelecek yıl tarım ve hayvancılık alanında 24 proje başlatacak.

Van'da 24 projeyle tarım ve hayvancılık desteklenecek, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle gelecek yıl tarım ve hayvancılık alanında 24 proje başlatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere gelmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2020 planlamalarında DAP'ın desteğiyle uygulanması planlanan 24 projenin hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in destekleriyle gölet, sulama suyu, hayvan içme suyu, güneş enerjisi panellerinden elektrik üretimi, sondaj çalışmaları, bitkisel üretimi geliştirme amaçlı sera meyveciliği, hayvansal üretimi geliştirmede hayvan içme suyu savatları, Norduz koyunu ve ürün çeşitliğini arttırma gibi konu başlıklarında 24 proje hayata geçirilecek.

Projelerin uygulanmasıyla kentin tarım ve hayvancılığına 8 milyon liralık katkı sağlanacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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