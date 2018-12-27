Son Dakika Haberleri: Van'da 24 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 24 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

37 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 24 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 4, Gevaş'ta 5 ve Gürpınar ilçesinde ise 14 olmak üzere 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:12 Kaynak: İHA

Başkale, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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