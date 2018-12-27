Van'da 24 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
37 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 1, Başkale
'de 4, Gevaş
'ta 5 ve Gürpınar
ilçesinde ise 14 olmak üzere 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:12 Kaynak: İHA
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