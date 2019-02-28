Van'da 244 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 33, Çaldıran'da 7, Çatak'ta 32, Erciş'te 2, Gevaş'ta 9, Gürpınar'da 74 ve Muradiye ilçesinde ise 19 olmak üzere toplam 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı

Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı

Bakanlık Tekli Eğitime Geçişte Çalışmalarını Hızlandırdı, 40 Bin Yeni Derslik Geliyor