Van'da 244 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
17 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 33, Çaldıran'da 7, Çatak'ta 32, Erciş'te 2, Gevaş'ta 9, Gürpınar'da 74 ve Muradiye ilçesinde ise 19 olmak üzere toplam 244 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:03 Kaynak: İHA
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