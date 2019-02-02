Son Dakika Haberleri: Van'da 25 Altın Sikke Ele Geçirildi

Van'da 25 Altın Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi, 25 adet altın sikke ve 1 aslan figürlü obje ile yakalandı.

Van'da 25 Altın Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi, 25 adet altın sikke ve 1 aslan figürlü obje ile yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmada bir kişinin tarihi eserlerle Erciş ilçesinden Ankara'ya gideceği ihbarını aldı. İhbar üzerine takibe alınan şüphelinin Erciş ilçesi otogarından otobüse binmesiyle operasyon başlatıldı. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü, Erciş- Patnos karayolu üzerinde bulunan Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu. Yapılan aramalarda şüpheli kişinin üzerinde ve eşyalarının arasında 25 altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin dönemi ile ilgili açıklama yapılmadı. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Erciş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Kim Kardashianı'ndan Şaşırtan İtiraf: Estetik Operasyon Geçirmedim Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti

Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 25 Altın Sikke Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]