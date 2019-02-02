Van'da 25 Altın Sikke Ele Geçirildi
1 saat önce
VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi, 25 adet altın sikke ve 1 aslan figürlü obje ile yakalandı.
VAN'ın Erciş
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi, 25 adet altın sikke ve 1 aslan figürlü obje ile yakalandı. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmada bir kişinin tarihi eserlerle Erciş ilçesinden Ankara
'ya gideceği ihbarını aldı. İhbar üzerine takibe alınan şüphelinin Erciş ilçesi otogarından otobüse binmesiyle operasyon başlatıldı. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü, Erciş- Patnos
karayolu üzerinde bulunan Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu. Yapılan aramalarda şüpheli kişinin üzerinde ve eşyalarının arasında 25 altın sikke ile 1 adet aslan figürlü obje ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin dönemi ile ilgili açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: DHA
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