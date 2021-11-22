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Van'da 25 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da 25 kişi tutuklandı

22.11.2021 09:36
Van'da 25 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan ve yakalanan 42 şahıstan 25'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan ve yakalanan 42 şahıstan 25'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 28 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 42 şahıs yakalanmış ve 25 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet tarayıcı, 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet bisiklet, 1 adet tespih, 1 adet altın renkli kol saati, 1 adet uzaktan araç kumandası, 3 adet flash bellek ve 200 metre kablo ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 2 adet tabanca, 1 adet bıçak ve 11 adet dolu fişek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 2 aranan şahıs yakalanmış; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjöre basılı 11 adet dolu fişek, 49 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3.50 gram eroin, 2.66 gram Afgan macunu, 1.46 gram kubar esrar, 0.95 gram esrar ve 0.75 gram metamfetamin ele geçirilmiş. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 25 kişi tutuklandı
Van'da 25 kişi tutuklandı
Van'da 25 kişi tutuklandı
Van'da 25 kişi tutuklandı
Van'da 25 kişi tutuklandı
Van'da 25 kişi tutuklandı

Hırsızlık, Silah, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 25 kişi tutuklandı - Son Dakika


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