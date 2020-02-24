Van'da 25 okulda eğitime 15 gün ara verildi - Son Dakika
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Van'da 25 okulda eğitime 15 gün ara verildi

6 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde, depremden etkilenen mahallelerde eğitim ve öğretime 15 gün süreyle ara verildi.

Van'da 25 okulda eğitime 15 gün ara verildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesinde, depremden etkilenen mahallelerde eğitim ve öğretime 15 gün süreyle ara verildi.

Başkale ilçesini etkileyen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, hasar meydana gelen 25 okulda eğitime ara verildiği açıklandı.Valilikten yapılan açıklamada, "Albayrak İlk ve Ortaokulu, Konuksayar İlkokulu, Kocaköy İlkokulu, Saçan İlkokulu, Yavuzlar İlk ve Ortaokulu, Bilgeç İlk ve Ortaokulu, Özpınar İlk ve Ortaokulu, Güvendik İlk ve Ortaokulu, Gelenler İlkokulu, Kaşkol İlkokulu, Davutabat İlkokulu, Böğrüpek İlk ve Ortaokulu, Ömerdağ İlkokulu, Eşmepınar İlk ve Ortaokulu, Evbakan İlk ve Ortaokulu, Yanal İlk ve Ortaokulu, Uğurlu İlk ve Ortaokulu, Yurttepe İlkokulu, Yurttepe Terazin İlkokulu, İkizdeğirmen İlkokulu, Tahıl İlkokulu, Tokluca İlkokulu, Ortayazı İlkokulu, Yüksel İlkokulu, Şahin Tepesi İlkokulu'nda eğitim ve öğretime, 24 Şubat 2020 ile 9 Mart 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle ara verilmiştir"denildi.


Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:34 Kaynak: DHA
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