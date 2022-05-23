Van'da 25 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 25 şahıs tutuklandı

23.05.2022 09:22
Van'da 25 şahıs tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranan 25 şahıs tutuklandı.

Van'da değişik suçlardan aranan 25 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 60 yıl hapis cezası ve 7 bin 660 TL para cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 30 litre motorin yakıt, 1 adet cep telefonu, 2 adet bisiklet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet fişek, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise aranması olan 3 şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 25 şahıs tutuklandı
Van'da 25 şahıs tutuklandı
Van'da 25 şahıs tutuklandı
Van'da 25 şahıs tutuklandı
Van'da 25 şahıs tutuklandı
Van'da 25 şahıs tutuklandı

YORUMLAR
500
3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Muhalefet, Hırsızlık, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 25 şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Kabine bugün toplanıyor! Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yer alacak
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Andersson görüştü
09:06 Çiller'in "Partiyi devret" önerisini reddeden Adalet Partisi lideri Öz: MHP'den, AK Parti'den genel başkanlığı bırakmam için tehditler geliyor
08:56 Pencereye çağırıp yüzüne ateş ettiler
08:54 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşiyle ilgili yoruma ateş püskürdü: Zavallısınız
08:48 Kontrolden çıkan araç, halı sahaya daldı: 2 kişi yaralandı
08:43 Üniversiteli genç, anne-baba kavgasına dayanamadı: Babasını bıçakla yaraladı
08:39 23 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:37 CHP sahaya iniyor: İlk durak Van, mitingler de sürecek
08:25 Eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ve Gün Sazak'ın yeni artık İYİ Partili: Rozetlerini bizzat Akşener taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 09:29:37. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 25 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement