Van'da 25 Sporcu Binicilik Lisansı Aldı

Van'da 25 sporcu, Türkiye Binicilik Federasyonunca düzenlenen "Engel Atlama ve Dresaj Lisans Sınavı"nı kazanarak lisans almaya hak kazandı.

Van'da 25 sporcu, Türkiye Binicilik Federasyonunca düzenlenen "Engel Atlama ve Dresaj Lisans Sınavı"nı kazanarak lisans almaya hak kazandı.



Edremit ilçesinde geçen yıl açılan Olimpik Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavı, 25 sporcu başarıyla geçti.



Sınava katılan adaylar büyük heyecan yaşarken aileler de sınava giren binicileri yalnız bırakmadı.



Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, kente güzel bir tesis kazandırdığı için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'ye teşekkür etti.



Aydın, "Burada 15 Temmuz Şehitler Kupası'nı gerçekleştirdiğimizde bölgenin sporcuları yoktu. Bugün bölgede ilk binicilik sınavı gerçekleştirdik. 25 kişi katıldı ve bu bizim için bir övünç kaynağı." dedi.



Olimpik Binicilik Tesisleri Koordinatörü ve Antrenör Emre Üstdağ ise bugünün kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.



Sıfırdan başladıkları bir işte lisans seviyesine kadar gelmiş olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Üstdağ, şunları kaydetti:



"Yaklaşık bir senedir onlarca çocuğa ciddi anlamda emek verdik. Onları binicilik anlamında çok üst düzey seviyelere getirdik. Geçtiğimiz sene on binlerce çocuğumuza ata dokunma fırsatı verdik. Bu durum bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. İnşallah lisanstan sonraki hedefimiz yeni müsabakalarla bölge halkının çocuklarını sosyalleştirme, atlara yakınlaştırma adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."



Sınava katılan Berinay Şahin ve Nehir Kahraman da sınavı geçmenin ve lisanslı sporcu olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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