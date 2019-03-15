Van'da 25 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 21, Gürpınar ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar