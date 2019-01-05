Son Dakika Haberleri: Van'da 25 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da 25 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 25 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 15, Gürpınar ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Muş çevreleri, gece saatlerinden sonra Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın Güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 1, Bitlis'te eksi 1, Hakkari'de eksi 8 ve Muş'ta 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te 2, Muş'ta 5 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:36 Kaynak: İHA

Bitlis, Muş, Kar, Van, Güncel
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