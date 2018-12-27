Son Dakika Haberleri: Van'da 250 Çocuk Sokaktan Kurtarıldı

Van'da 250 Çocuk Sokaktan Kurtarıldı

45 dakika önce

VAN (İHA) – Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi ilk meyvelerini vermeye başladı.

Van'da 250 Çocuk Sokaktan Kurtarıldı, System.String[]
VAN (İHA) – Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi ilk meyvelerini vermeye başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 250 çocuğa sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal alanda kurslar veriliyor.

Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, sokakta çalıştırılan çocukların mobil ekipler tarafından tespit edildiğini belirtti. Kurdukları ekiplerin okul, aile ve sosyal anlamda incelemelerini yaptığını ifade eden Eldemir, takiplerini yaptıkları çocukların büyük bir kısmının artık sokakta çalışmadığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Eldemir, proje bünyesinde açılan çeşitli kurslara kayıtların yapıldığını ve projenin sürekli hale getirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:39 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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