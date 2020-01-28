Van'da, 250 iş makinesi ve 1000 görevli ile kardan kapanan yollar açıldı - Son Dakika

VAN'da kar yağışının ardından kapanan mahalle ve mezra yollarının tamamı, ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nce 250 iş makinesi ve 1000 kişilik personel ile yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde 2 bin 250 kamyon seferiyle 36 bin metreküp kar yağını, şehir dışına taşındı.

Büyükşehir Belediyesi'nden Van'da etkili olan kar yağışı sonrası başlatılan karla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı. Karla mücadele çalışmalarının, 250 iş makinesi ve 1000 kişilik personel ile yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: