Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 251 kaçak göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 251 kaçak göçmen yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İpekyolu
, Tuşba
, Çaldıran
, Muradiye
ve Başkale
ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda 172 Afganistan
, 44 Bangladeş
, 23 İran
ve 12 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 251 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 251 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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