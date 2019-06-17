Son Dakika Haberleri: Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 251 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 251 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 251 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İpekyolu, Tuşba, Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda 172 Afganistan, 44 Bangladeş, 23 İran ve 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 251 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Yakalanan 251 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Tuşba, İpekyolu, Jandarma, Van
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