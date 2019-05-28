Son Dakika Haberleri: Van'da 26 bin 250 paket sigara ele geçirildi
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Van'da 26 bin 250 paket sigara ele geçirildi

45 dakika önce

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 26 bin 250 paket sigara ele geçirildi, System.String[]
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Yaylıyaka Mahallesi'nde yapılan devriye görevini sırasında Van Gölü kıyısında poşetler içerisinde toplam 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Elde edilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgili şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:38 Kaynak: İHA
Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa
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