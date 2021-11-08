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Van'da 26 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da 26 kişi tutuklandı

08.11.2021 09:20
Van'da 26 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince 'hırsızlık' yapan ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 26 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince 'hırsızlık' yapan ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 26 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1 - 7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 46 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanmış ve 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 adet telefon, 1 adet jeneratör, 1 adet televizyon, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet demir testere, 1 adet demir kesme makası, 1 adet satır ve 6 adet çalmada kullanılan transit marka araç anahtarı ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir" denildi.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tabanca ve 29 adet fişek ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 3 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kesici delici alet, 8 adet dolu fişek, 6,22 gram esrar, 0,36 gram eroin, 3 adet uyuşturucu hap ve 2,74 gram metamfetamin ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - VAN

Van'da 26 kişi tutuklandı
Van'da 26 kişi tutuklandı
Van'da 26 kişi tutuklandı
Van'da 26 kişi tutuklandı

Hırsızlık, Silah, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 26 kişi tutuklandı - Son Dakika


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