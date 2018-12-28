Son Dakika Haberleri: Van'da 264 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da 264 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 264 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 264 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 264 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 99, Çaldıran'da 27, Gevaş'ta 3, Gürpınar'da 107, İpekyolu'nda 6, Muradiye'de 17 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 264 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 1, Bitlis etki 1, Muş sıfır ve Hakkari'de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 1, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

İpekyolu, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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