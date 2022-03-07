Van'da 27 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 27 kişi tutuklandı

07.03.2022 09:19
Van'da 27 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 27 kişi tutuklandı.

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 27 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 28 Şubat-6 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 58 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 43 şahıs yakalanmış ve 26 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet cep telefonu, 1 adet bisiklet, 1 adet drone ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 25 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 6 aranan şahıs yakalanmış, 5 adet faturasız telefon ve 2 bin 315 TL nakit para ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Van'da 27 kişi tutuklandı
Van'da 27 kişi tutuklandı
Van'da 27 kişi tutuklandı
Van'da 27 kişi tutuklandı
Van'da 27 kişi tutuklandı

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Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Silah, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 27 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 27 kişi tutuklandı - Son Dakika
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