Son Dakika Haberleri: Van'da 27 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 27 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 27 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 2 ve Gürpınar ilçesinde ise 14 olmak üzere toplam 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle doğulu ve güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 11, Van'da eksi 8, Bitlis'te eksi 11, Hakkari'de eksi 10 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 0, Muş'ta eksi 1 ve Hakkari'de 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:27 Kaynak: İHA

Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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