Son Dakika Haberleri: Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı
Son Dakika Yerel Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı

Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı

7 saat önce

Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışıVAN - Van-Hakkari karayolu üzerinde 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı

VAN - Van-Hakkari karayolu üzerinde 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Van'ın Başkale ilçesi kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Van-Başkale karayolu üzerindeki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karla kaplanan yolda bazı sürücüler kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, bazı sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı ile birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede aralıksız yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Van'da, 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:51 Kaynak: İHA
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